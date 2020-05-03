Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ankara Haberleri Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı

Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 15:45 ABONE OL
Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı
Ankara’nın Haymana ilçesinde annesinin yanındaki yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan ve bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaşan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada durumu gören hayvanseverlerin tepki göstererek polis ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonrasında şahsın Polatlı ilçesinde yaşayan B.K. (24) olduğu tespit edildi. Ancak yapılan aramalarda evinde bulunamayan B.K., Haymana İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. B.K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan şahıs yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA