Kaş Kaymakamı Karacan’dan koronaya geçit yok

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, "İlçemizde korona virüs vakasının görülmediğini özellikle belirtir, bundan sonrada vaka görülmemesi için halkımızın ve işletme sahiplerimizin duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.Kaş Kaymakamlığı tarafından ilçeye konaklamak üzere gelenlerle ilgili açıklama yapıldı. Emniyet bölgesi toplam yatak kapasitesinin 7 bin 548 olduğu konaklayan sayısının 295 kişi olduğu belirtildi. Jandarma bölgesi toplam yatak kapasitesinin ise 15 bin, toplam konaklayan sayısının 194 kişi olduğu ifade edildi. Kaş ilçesinin toplam yatak kapasitesi 22 bin 548 olurken 24 Nisan itibariyle toplam konaklayan sayısı da 489 kişi olarak tespit edildi.Genelgeler ve il Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararlarına aykırı şekilde ilçeye geldiği tespit edilenlere konaklama izni verilmiyor, konaklayanlarsa illerine geri gönderiliyor."İlçemizde korona vakası yok"Konuya ilişkin açıklama yapan Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, "Tüm Kaşlı vatandaşlarımıza ilçemizde korona virüs vakasının görülmediğini özellikle belirtir, bundan sonrada vaka görülmemesi için halkımızın ve işletme sahiplerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. İlçemize dışarıdan gelecek kişileri şimdilik konaklama amacı ile almamaları, ileriki güzel ve güneşli günlerde misafir etmeleri konusunda saygı ile bilgilendiririz" dedi.