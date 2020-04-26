Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Antalya Haberleri Alanya’da bir kişi rezidansın merdiven boşluğunda ölü bulundu

Alanya’da bir kişi rezidansın merdiven boşluğunda ölü bulundu

’nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki bir kişi, lüks rezidansın merdiven boşluğundaki lobide ölü bulundu. Şahsın 50 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.Olay, dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. Rezidansta kalanlar lobide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda ise ölen kişinin 39 yaşındaki

Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 15:30 ABONE OL
Alanya’da bir kişi rezidansın merdiven boşluğunda ölü bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki bir kişi, lüks rezidansın merdiven boşluğundaki lobide ölü bulundu. Şahsın 50 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. Rezidansta kalanlar lobide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda ise ölen kişinin 39 yaşındaki Uğur U. olduğunu ve yapılan kamera incelemelerinde de şahsın kendisini 50 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna bırakarak intihar ettiğini tespit etti. Bu rezidansta kalmadığı öğrenilen Uğur U.’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahsın ölümüyle ilgili tahkikat başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da bir kişi rezidansın merdiven boşluğunda ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA