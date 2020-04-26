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Salgın turistik gezi teknelerini de etkiledi

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19)) tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 35 gün önce faaliyetleri durdurulan turistik gezi tekneleri yeniden yolcu taşıyacağı günleri bekliyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen 22 Mart’ta il genelinde turistik gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan yat, tekne faaliyetleri durdurulmuştu. Turizm kenti ’da yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretleri esnasında mutlaka binmeyi tercih ettikleri turistik gezi tekneleri yaklaşık 35 gündür faaliyetlerini yürütemiyor. Kaleiçi Yat Limanında demirli bulunan onlarca lüks tekne yeniden turistleri taşıyacağı günleri bekliyor

Giriş Tarihi: 26.4.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 15:30 ABONE OL
Salgın turistik gezi teknelerini de etkiledi
Yeni tip Korona virüs(Kovid-19)) tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 35 gün önce faaliyetleri durdurulan turistik gezi tekneleri yeniden yolcu taşıyacağı günleri bekliyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen 22 Mart’ta il genelinde turistik gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımı sağlanan yat, tekne faaliyetleri durdurulmuştu. Turizm kenti Antalya’da yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretleri esnasında mutlaka binmeyi tercih ettikleri turistik gezi tekneleri yaklaşık 35 gündür faaliyetlerini yürütemiyor. Kaleiçi Yat Limanında demirli bulunan onlarca lüks tekne yeniden turistleri taşıyacağı günleri bekliyor.
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Salgın turistik gezi teknelerini de etkiledi
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