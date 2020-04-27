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Valiliği 3 milyon 700 bin maske dağıttı

Valiliği bugüne kadar 3 milyon 717 bin 711 maske dağıttı. Stokta bulunan 1 milyon 370 bin maske ise vatandaşlara ulaştırılıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Korona virüsle mücadele devam ederken Antalya’da maske üretimi ve dağıtımına ara verilmiyor. Antalya Valiliği günlük ihtiyaca dönüşen maske kullanımında adeta seferberliğe geçti.3 milyon 717 bin maske dağıtıldıAntalya Valisi Münir Karaloğlu resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden bugüne kadar 3 milyon 717 bin 711 maskenin vatandaşlara dağıtıldığını açıkladı.Vali Karaloğlu paylaşımında, '1

Giriş Tarihi: 27.4.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 22:00 ABONE OL
Antalya Valiliği 3 milyon 700 bin maske dağıttı
Antalya Valiliği bugüne kadar 3 milyon 717 bin 711 maske dağıttı. Stokta bulunan 1 milyon 370 bin maske ise vatandaşlara ulaştırılıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Korona virüsle mücadele devam ederken Antalya’da maske üretimi ve dağıtımına ara verilmiyor. Antalya Valiliği günlük ihtiyaca dönüşen maske kullanımında adeta seferberliğe geçti.

3 milyon 717 bin maske dağıtıldı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu resmi sosyal medya hesabı twitter üzerinden bugüne kadar 3 milyon 717 bin 711 maskenin vatandaşlara dağıtıldığını açıkladı.Vali Karaloğlu paylaşımında, "1 milyon 370 bin 860 maske ise dağıtılmaya devam ediyor. Toplam 5 milyon 88 bin 571 maske vatandaşlarımıza ulaştırılmış olacak. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım, hep birlikte başaralım" ifadelerinde bulundu.
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Antalya Valiliği 3 milyon 700 bin maske dağıttı
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