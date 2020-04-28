Antalya Vefa Koordinasyon Merkezine 128 bin 351 çağrı geldi

Antalya Vefa Koordinasyon Merkezine bilgi alma, bankacılık, sağlık hizmetleri ve gıda konusunda toplamda 128 bin 351 çağrı geldi. Çağrıların çoğunu ise Seyahat İzni talepleri oluşturdu.İçişleri Bakanlığı, Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Gruplarını devreye soktu. Vefa Sosyal Destek Grupları yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Antalya Vefa Koordinasyon Merkezinde çağrı almak üzere görevli 40 personel bulunuyor. Sahada ise bin 492 personel ve 192 araç görevlendirildi.132 bin 781 çağrı geldiAntalya Valiliği tarafından Vefa Koordinasyon Merkezi istatistikleri açıklandı. Bu kapsamda Vefa Hattına gelen toplam çağrı sayısı 132 bin 781 olarak belirlendi. Çağrılardan 128 bin 351’i yerine getirildi, 4 bin 430’u ise yerine getirilemedi.Seyahat İzni için talep yağdıYerine getirilen çağrıların genel dağılımında ise en çok Seyahat İzni konusunda talep geldi. Bilgi Alma/Diğer (Kanser Hastalarının Hastaneye Transferi, Kamu Kurumlarındaki işlerinin çözümlenmesi talebi, maske-eldiven talebi, SYDV Yönlendirme) konusunda 20 bin 190, gıda ve temizlik konularında 21 bin 150, bankacılık işlemleri konusunda 24 bin 512, sağlık işlemleri konusunda 12 bin 795 ve Seyahat İzni konsunda 49 bin 704 çağrı geldi. Böylelikle Vefa Koordinasyon Merkezine toplamda 128 bin 351 çağrı geldi.Dağıtılan gıda kolisi sayısı ise 27 bin 500 oldu. Gıda kolilerinden 25 bin adedi hayırseverlerce karşılandı.