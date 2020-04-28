Muratpaşa’da tohumlar toprakla buluştu

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgının sebep olacağı olası bir gıda sıkıntısına karşı, belediyeye ait park ve boş alanları dönüştürerek başladığı mısır ekiminde çalışmalar Yamansaz bölgesindeki 10 dönümlük bir alanda da yapıldı. Traktör ve iş makineleriyle ekime uygun hale getirilen alanda ilk tohumlar toprakla buluştu.Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgının sebep olacağı olası gıda sıkıntılarına dikkat çekmek ve üretimi teşvik etmek için nisan ayı başladığı mısır ekim çalışmalarını 70 dönümlük alanda yaptı. Ekim için Antalya’da gündelik kent yaşamının merkezi olan ilçede parklar ve belediyeye ait boş alanlar ekim için uygun hale getirilirken belediye ekipleri, Güzeloba Mahallesinde bulunan Yamansaz bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki 10 dönümlük alan traktör ve iş makinalarıyla ekime uygun hale getirildi ve ekim yapıldı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgında yaşayabilecek sıkıntıları önceden tespit edip, toplumun gerçek ihtiyacına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Maske kullanımı henüz herkes için zorunlu hale getirilmemişken Muratpaşa’da her eve yıkanabilir maskelerin ulaştırılması için gerekli planlamayı yapıp adımlar attıklarını kaydeden Başkan Uysal, “Bu nedenle aldığımız önlemler Türkiye’ye örnek oluyor ve hızla yayılıyor” dedi."Üretimi teşvik etmek"Bu çerçevede Nisan ayı başında hem bir duyarlılık oluşturmak hem de üretimi teşvik için mısır ekimine başladıklarını aktaran Uysal, “Aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçılar Derneği ve Antalya Ziraat Odası’nın da bulunduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte başlayan çalışmamız Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Mısırı hem ekim süresinin geçmemiş olması hem de un, ekmek gibi değerlendirilebildiği için tercih ettik" ifadelerinde bulundu."En iyisini yapmaya çalışıyoruz"Gerekli önlemler alınmadığı takdirde salgının sağlık boyutundan çok gıda ve sosyo-ekonomik durumunun daha üzücü hale gelebileceği uyarısında bulunan Uysal, “Türkiye’nin imkanları çok geniş, tarımsal üretimin arttırılması ve devamlılığının sağlanması gerek. Biz de Muratpaşa Belediyesi olarak ülkemiz, kentimiz, insanlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.