“Patara’yı gördün mü ?” uluslararası ödüllü yarışma birincisi Kaş’tan çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2020 Patara Yılı etkinliği olarak Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneğinin öncülüğünde ve Kaş Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen yarışma sona erdi.Bu yıl ilk kez düzenlenen Patara’yı Gördün mü ?23 Nisan’ı Patara’da nasıl kutlamak isterdin? Uluslararası ödüllü 6-12 yaş resim ve kompozisyon yarışması sonuçlandı. Patara’yı Gördün mü ? Uluslararası Resim ve Kompozisyon yarışması, resim ve kompozisyon dalında yapıldı. Yarışmada Antalya Kaş Kasaba Şehit Yusuf Polat İlkokulundan Arven Viola Ada Üstüner resim dalında birinci, Kocaeli Simya Kolejinden Zelal Gelturan kompozisyon dalında birinci oldu.Sonuçların açıklanmasının ardından Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr.Havva İşkan Işık Resim dalında birinci olan Arven Viola Ada Üstüner’i evinde ziyaret ederek ödülünü takdim etti.Öğrenciye hediyesini veren Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş; “ Tebrik ediyoruz yarışmada güzel bir eser kazandırdın birinci oldun bizim içinde gurur verici bir hadise bu yaşta böyle bir başarı elde etmek önünün açık olduğunun bir göstergesi Kaş olarak seninle iftihar ediyoruz.” dedi.Birinci olan öğrenci Arven Viola Ada Üstüner’de Uluslararası yarışmada ödül kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.