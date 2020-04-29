Suriyeli vatandaşın tekerlekli sandalye bağışı, bir hastaya umut oldu

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Suriyeli bir vatandaşın ismini gizli tutarak muhtarlığa yaptığı tekerlekli sandalye bağışı, hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan bir kadına hediye edildi. Eşine hediye edilen sandalyeye çok sevindiklerini anlatan Osman Çelik, “Bu sandalye bize moral ve umut oldu. İçinde bulunduğumuz bu durum bitince en azından eşimi gezdirebileceğim bir tekerlekli sandalyemiz oldu” dedi.Korkuteli ilçesinde ismini vermek istemeyen Suriyeli bir vatandaş, ihtiyaç sahibine verilmesi için Aşağıpazar Mahalle Muharlığa’na tekerlekli sandalye hediye etti.Mahallesinde siroz hastalığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan bir vatandaşın olduğunu söyleyen muhtar Korucu, “Melahat Çelik isimli vatandaşımız hastalığından dolayı yürüyemiyordu. Bizde tekerlekli sandalyeyi Çelik ailesine hediye ettik” dedi."Bize moral ve umut oldu"Sandalye hediyesine çok sevindiklerini ifade eden Melahat Çelik’in eşi Osman Çelik, “Muhtarımızın vesile olduğu bu sandalye en azından bize moral ve umut oldu. İçinde bulunduğumuz bu durum bitince en azından eşimi gezdirebileceğim bir tekerlekli sandalyemiz oldu. İsmini vermek istemeyen Suriyeli kardeşimizin bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.