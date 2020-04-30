Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’da bulvarda ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi, Örnek Mahallesi Barbaros Bulvarında Sanayi istikametinden Salkımevler istikametine seyir halindeki Musa Gedik’in kullandığı 07 YJR 45 plakalı ticari aracın, Emek Mahallesi 3075 sokaktan Barbaros Bulvarına çıkmakta olan Hasan Hüseyin Çekiç’in kullandığı 07 JF 445 plakalı kamyonetle kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.Ticari aracın motor kısmının kamyonetin altına kadar girdiği kazada araç sürücüleri Hasan Hüseyin Çekiç ve Musa Gedik yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Kazanın ardından kamyonetin mazot tankının delinmesi nedeniyle yola dökülen mazot, olay yerinden geçmekte olan Manavgat belediyesi Su Tankerini durduran trafik polisi tarafından yıkanmak suretiyle temizlendi.