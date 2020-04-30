Kepez’de fırınlara Ramazan denetimi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla pide ve ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik gerçekleştirdiği gramaj denetimlerini sıkılaştırdı.Kepez Belediyesi, ilçede periyodik olarak gerçekleştirdiği fırın denetimlerini Ramazan ayı dolayısıyla daha da artırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı sofralarının vazgeçilmezi pide ve ekmek tüketiminin arttığı şu günlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçedeki fırınlarda gramaj denetimi yaptı. Pide ve ekmekler tartıda tartılarak, belirlenen gramajlarda üretilip, üretilmediğine bakıldı. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerini pide ve ekmek üretiminde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu üretim normlarına uymaları konusunda uyarırken, şartları yerine getiren fırıncılara da teşekkür etti. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen ve sağlık kurallarına uyup uymadığına da dikkat edildi. Korona virüs salgını nedeniyle işletmeler sosyal mesafe kurallarına uymaları, üretim ve satış sırasında maske, eldiven ve bone takmaları konusunda da uyarıldı. Kepez Belediyesi, ilçedeki fırınlara ve unlu mamül üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini Ramazan ayı boyunca sıkı bir şekilde sürdürecek.