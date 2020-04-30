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(Özel) ’da fırın ustaları 280 derece fırının başında oruç tutuyor

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:15 ABONE OL
Özel Antalya’da fırın ustaları 280 derece fırının başında oruç tutuyor
Antalya’da Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak ekmek ile pide yetiştirmeye çalışan fırın ustaları, odun ateşinde yaklaşık 280 dereceye varan sıcaklığın başında oruç tutuyor.
Ramazan ayını en zor şartlarda geçiren mesleklerden birisi olan fırın ustaları, iftar ve sahur sofralarına sıcak ekmek ile pide yetiştirmeye çalışıyor. Antalya’nın Alanya ilçesinde fırın ustaları, yaklaşık 280 derece sıcaklıkta odun ateşinde yanan fırınların başında hem çalışıyor, hem de sıcağa aldırmadan oruçlarını tutup, ibadetlerini yerine getiriyor.

“Hem oruç tutmak hem de sıcağın karşında çalışmak zor”
Ramazan ayı dolasıyla sofraların vazgeçilmezi pidenin de eklemesiyle yoğunluk yaşandığını söyleyen fırıncı ustalarından Erol Erdem, yaklaşık 280 derece sıcağa rağmen işlerini aksatmadan çalıştıklarını aktardı. Erdem, “Ramazan ayında pide de ürettiğimizden dolayı işlerde biraz daha yoğunluk var. Yaklaşık 280 derece sıcağın karşısında hizmet vermek için ellerimizden geleni yapıyoruz. Korona virüs salgınından dolayı da biraz sıkıntı var, piyasa da inşallah bir an önce düzelir ve ülkemiz huzura kavuşur. Hem oruç tutmak hem de sıcağın karşında çalışmak zor. Terleyip su kaybı yaşıyorsunuz haliyle insan biraz zorlanıyor” dedi.

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(Özel) Antalya’da fırın ustaları 280 derece fırının başında oruç tutuyor
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