Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Antalya Haberleri Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, gülmekten konuşamadı

Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, gülmekten konuşamadı

’da yaşayan, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü. Ezgü’nün ilk tepkisi gülmek oldu ve dakikalarca gülmekten konuşamadı, gözlerinden yaş geldi.Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Kabataş Erkek Lisesi Dernek Başkanı Anıl Cansızoğlu’nun video paylaşım sitesindeki canlı yayınına evinden bağlandı. Ezgü, sohbet sırasında, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.İlk tepkisi gülmek olduEzgü’nün canlı yayında düştüğünü gören diğer konuk

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:15 ABONE OL
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, gülmekten konuşamadı
Antalya’da yaşayan, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, internet üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü. Ezgü’nün ilk tepkisi gülmek oldu ve dakikalarca gülmekten konuşamadı, gözlerinden yaş geldi.
Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Kabataş Erkek Lisesi Dernek Başkanı Anıl Cansızoğlu’nun video paylaşım sitesindeki canlı yayınına evinden bağlandı. Ezgü, sohbet sırasında, sandalyede olduğu düşüncesiyle arkasına yaslanmak isterken, oturduğu tabureden düştü.

İlk tepkisi gülmek oldu
Ezgü’nün canlı yayında düştüğünü gören diğer konuk, sunucu Duygu Canbaş da "Sümer iyi misin" diye seslendi. Kahkaha atıp "iyiyim" diyerek yerden kalkan Ezgü ve Canbaş, gülme krizine girdi.
Ezgü, "Naklen yayınımız nasıl gitti? Çok komik, böyle bir kaza ilk defa oluyor. Harika. Çok güzeldi. Duygu bu da nazarlık olsun. Çok komik oldu. Unutulmaz bir an oldu. Ben sandalye diye arkaya dayandım arka boş çıktı" diyerek, uzun süre güldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü, gülmekten konuşamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA