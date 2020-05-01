Antalya’da 1 Mayıs balkonlardan kutlandı

Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü balkonlarından kutladı. İşçi ve emekçileri balkondan alkışlayan vatandaşların sosyal mesafeyi de koruduğu gözlendi.İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kabul edilerek çeşitli kutlamaların yapıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bu yıl sokaklarda kutlanamadı. İşçi sendikaları, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlara, ’1 Mayıs akşamı balkonlardayız’ çağrısında bulundu.Türkiye genelinde olduğu gibi, Antalya’da da vatandaşlar 1 Mayıs’ı balkonlarda kutladı. Saatler 21.00’u gösterdiğinde alkış tutan vatandaşların sosyal mesafeye de dikkate aldığı gözlendi. Öte yandan balkonlardan ise müzik sesleri duyuldu.