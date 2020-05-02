Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Antalya Haberleri Antalya’da kaplumbağa katliamı

’da kaplumbağa katliamı

’nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta çok sayıda kabukları kırılmış kaplumbağa bulundu.Olay, Kleopatra Plajı’ndaki bulunan Damlataş Sahil Mezarlığı’na meydana geldi. Bu sabah saatlerinde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen veteriner hekimler gördüğü manzara karşında şoke oldu. Mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından telef etme için onlarca kaplumbağanın kabukları kırıldığı görüldü. Taşla ezilerek kabukları kırıldığı tahmin edilen çok sayıda kaplumbağa telef olurken, bazılarının ise yaşadığı görüldü. Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren çok sayıda hayvansever

Giriş Tarihi: 2.5.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 20:00 ABONE OL
Antalya’da kaplumbağa katliamı
Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta çok sayıda kabukları kırılmış kaplumbağa bulundu.
Olay, Kleopatra Plajı’ndaki bulunan Damlataş Sahil Mezarlığı’na meydana geldi. Bu sabah saatlerinde kedi, köpek gibi sokak hayvanlarını beslemek için mezarlığa gelen veteriner hekimler gördüğü manzara karşında şoke oldu. Mezarlıkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından telef etme için onlarca kaplumbağanın kabukları kırıldığı görüldü. Taşla ezilerek kabukları kırıldığı tahmin edilen çok sayıda kaplumbağa telef olurken, bazılarının ise yaşadığı görüldü. Yaşanan olayın ardından duruma tepki gösteren çok sayıda hayvansever yetkilerden yardım istedi.

“Ne diyeceğimi şaşırdım”
Hayvansever Fatma Zehra Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada 10 yıldır bu mezarlıktaki kaplumbağalara ve kedilere baktığını söyledi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kedi ve kaplumbağalara bakma ve beslenme imkanının olmadığını belirten Zengin, "Veteriner hekim olmaları nedeniyle Pınar ve Osman Aydın benim yerime beslemeye gidiyorlar ve gittiklerinde orada birçok kaplumbağanın taşla kırılarak öldürüldüğünü ilettiler. Ne diyeceğimi şaşırdım. Orada MOBESE kameralar var. İçeriye kim girmiş kim bunu bu hale getirmiş bilmek istiyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da kaplumbağa katliamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA