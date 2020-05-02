Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Antalya Haberleri Antalya’da kuyuya düşen 5 yavru köpek kurtarıldı

’da kuyuya düşen 5 yavru köpek kurtarıldı

’nın Alanya ilçesinde, 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Demirtaş Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 metre derinliğindeki su kuyusuna 5 yavru köpek düştü. Yavru köpeklerin seslerini duyan civardaki Ayhan Öztürk, Mustafa Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin isimli vatandaşlar bir miktar su dolu olan kuyuya yanına gelerek kurtarmak için seferber oldu. Islak ve bitkin halde sudan tek tek çıkartılarak koliye alınan yavru köpekler, temizlendikten sonra annelerinin yanına götürüldü

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 12:15 ABONE OL
Antalya’da kuyuya düşen 5 yavru köpek kurtarıldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde, 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Demirtaş Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 metre derinliğindeki su kuyusuna 5 yavru köpek düştü. Yavru köpeklerin seslerini duyan civardaki Ayhan Öztürk, Mustafa Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin isimli vatandaşlar bir miktar su dolu olan kuyuya yanına gelerek kurtarmak için seferber oldu. Islak ve bitkin halde sudan tek tek çıkartılarak koliye alınan yavru köpekler, temizlendikten sonra annelerinin yanına götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da kuyuya düşen 5 yavru köpek kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA