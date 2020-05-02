Karpuza aşerip özel izin verilen hamile kadın: "Tüm hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım"

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 7 aylık hamile olan Cansu Akdemir Tümer, karpuz aşerince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Vali Karaloğlu ise bu isteğe karşılık aşeren kadının eşine 2 saatlik özel izin verdi. Eşinin getirdiği karpuzu yiyen Cansu Akdemir Tümer, yetkililere çok teşekkür ettiğini belirterek, “Sadece kendim için değil, tüm hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım” dedi.Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya’da, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik il genelinde Vefa Destek Grupları ve Antalya Valiliği Açık Kapı uygulamasıyla hizmetler veriliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü başta olmak üzere birçok vatandaş ihtiyaçları için belirlenen numaralardan yardım talebinde bulunuyorlar."Hormonlarım tavan, ağlayacağım"7 aylık Hamile olan Cansu Akdemir Tümer ise sosyal medya hesabından Antalya Valisi Münir Karaloğlu’na seslendi. Tümer paylaşımında, "Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü. Hormonlarım zaten tavan valla ağlayacağım artık" ifadelerinde bulundu.Karpuz aşerdi, eşine izin verildiVali Münir Karaloğlu’nun talimatıyla görevliler, hamile kadınla iletişime geçti. Karpuz aşerdiği öğrenilen kadının eşine iki saatlik özel izin verildi. Özel izinle Tümer’in eşi Adem Tümer, sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı halinden karpuz alarak evine geri döndü. Talebi karşılanan Cansu Akdemir Tümer, “Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun" paylaşımında bulundu."Tüm kadınlarımıza sağlıklı günler diliyorum"Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Vali Karaloğlu da, “Cansu Hanım’ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa Çıkma Kısıtı kapsamında, eşine 2 saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" diye belirtti."Hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım"Eşinin getirdiği karpuzu yiyen Cansu Akdemir Tümer, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Tümer, şunları söyledi:"Gecenin bir vakti aşermem oldu. Normal şartlarda böyle bir şeyi sosyal medyada yazan birisi değilim ama biliyorsunuz ki hiçbir şekilde dışarı çıkamıyoruz. Bende sosyal medya üzerinden küçük bir isteğimi dile getirdim. Sadece kendim için değil, tüm hamile kadınlar için sesimi duyurmaya çalıştım. Sağ olsun valiliğimiz duydu sesimi ve yardımcı oldular bana. Telefon numaramı istediler, iletişime geçtiler ve nerede bulabileceğimi söylediler. Eşime 2 saatlik bir izin verdiler. Karpuzu çok zor bir şekilde buldu eşim. Halde son bir tane kalmış ve o da bir beyefendi kendisi için almış. O yardımcı olmuş. Son karpuzu aldık. Yedim şu anda.”