Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Antalya Haberleri Silah kaçakçılığı yapan şahsın evine operasyon düzenlendi

Silah kaçakçılığı yapan şahsın evine operasyon düzenlendi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 14:00 ABONE OL
Antalya’nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen zanlının evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde 1 Mayıs günü Ulukapı Mahallesi’nde ikamet eden B.A. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı ve silahları evde bulundurduğu duyumu alındı. B.A.’nın Ulukapı’da bulunan evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız 9x19 mm Tabanca, 168 adet 9 mm fişek, 2 adet 12 cal. ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet 16 cal. ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 20 cal. ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili B.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silah kaçakçılığı yapan şahsın evine operasyon düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA