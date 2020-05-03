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’da sağanak yağış etkili oldu

Giriş Tarihi: 3.5.2020 21:45 ABONE OL
Antalya’da sağanak yağış etkili oldu
Antalya’da aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış, su birikintilerine neden oldu.
Gün boyu hava durumunun bulutlu ve rüzgarlı olduğu turizm kenti Antalya’da bugün saat 20.00’dan sonra gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuğu görüldü. Ara ara hızlanan yağmur ardından normal olarak seyretti.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Pazartesi ve Salı günleri de gök gürültülü ve sağanak yağış beklendiği öğrenildi.
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Antalya’da sağanak yağış etkili oldu
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