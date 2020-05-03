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Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılar

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:15 ABONE OL
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılar
Antalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Özel IDC Akdeniz Diyaliz Merkezi’nde çalışan aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, yoğun iş temposu sonrasında stres atmak istedi. Mesainin bitiminin ardından kullanım dışı hasta yatağının üzerine çıkan çalışanlar, İtalyan kökenli ünlü Amerikan oyuncu Leonardo Di Caprio’nun rol aldığı ‘Titanic’ filminin efsane sarılma sahnesini canlandırdı. Hastaların rahatsız olmaması için koridorda yatakla ilerleyen çalışanlar, paspasları da kürek olarak kullandıi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler oldukça ilgi çekti.
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Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılar
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