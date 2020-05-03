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Kısıtlamayı ihlal eden yaşlı kadın: “Yakınlarım beni evimden attılar”

Giriş Tarihi: 3.5.2020 15:45 ABONE OL
Kısıtlamayı ihlal eden yaşlı kadın: “Yakınlarım beni evimden attılar”
Antalya’da yakınları tarafından evden atıldığını iddia eden 75 yaşındaki kadın, polisten yardım istedi.
Öğle saatlerinde Kepez ilçesi Şehitler Parkı’nda devriye gezen polis ekipleri, bastonuyla yürüyen Fatma B.’nin (75) yanına gelerek sokağa çıkma kısıtlamasının olduğunu söyledi. Fatma B., bunun üzerine ağlayarak kendisine ait evinden yakınları tarafından kovulduğunu belirtti. Yardım talep eden Fatma B., “Beni valiliğe götürün evladım. Orada bana sahip çıkarlar” dedi.
Kalacak yeri olmadığını ifade eden Fatma B., “Annem, babam, kardeşlerim ve eşim öldü. Olmadı son çare köyde evim var, orada kalırım” dedi.
Ekipler, yaşlı kadını işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürdü.
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Kısıtlamayı ihlal eden yaşlı kadın: “Yakınlarım beni evimden attılar”
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