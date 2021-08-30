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Giriş Tarihi: 30.8.2021 11:45 Son Güncelleme: 30.8.2021 12:14

Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü tüm yurtta olduğu gibi Antalya’nın, Alanya ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.kutlama Kaymakamlık binasında devam etti.

Büyük Taarruz'un 99. yıldönümü kutlamaları Alanya'da saat 09.30'da Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı.

Törene, Alanya Kaymakamı Dr. Fat,ih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcı vekili Resul Yıldırım, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mildivanlı, Alanya Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Ertan Ergün, Alanya Sahil Güvenlik 915 Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Uğur Bakır, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, oda ve dernek temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanya Kaymakamı Dr Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ertan Ergün günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrenciler Zafer Bayramıyla ilgili şiirler okudu.

Alandaki kutlamaların ardından Kaymakamlıkta düzenlenen tebrik programına geçildi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ederek, vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı.

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Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
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