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Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:51

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 21'e yükseldi

MURAT YILDIRIM
Muş’ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 21’e yükseldi

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde eylem yapan 20 aileye bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 21 aile, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün", "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" ve "Evlatlarımızı vereceksiniz" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi. Eyleme yeni katılan ve göz yaşlarına hakim olamayan baba Ali Uyğaç, gazetecilere, kızından dolayı geceleri uyuyamadığını söyledi.

Kızının geri dönmesini isteyen baba Uyğaç, şöyle konuştu:

"Kızım için ağlıyorum. Ciğerim yanıyor. Kızım beni duyuyorsan gel devlete teslim ol. Biz Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Oranın faydası yok dön buraya gel. Devlet bizim babamızdır, toprağımızdır, bizim bayrağımızdır. Niye gelip teslim olmuyorsunuz? Kızımı 10 yaşındayken kandırıp götürdüler. Allah götürenin belasını versin. Yaylada çobanlık yaptığımda eşim sabah erken saatte beni aradı 'Rozerin odasında yok' dedi. Tam 7 yıl oldu kızım hala kayıp. Hiçbir haber alamadım. Kızımın bir fotoğrafı bile yok. Niye kızımı kaçırıp ocağımı söndürdünüz? 10 yaşında bir çocuğu kaçırmaktan utanmıyor musunuz?"

"7 YILDIR OĞLUMDAN HABER ALAMIYORUM"

Anne Ayten Koçhan ise bugün 21 aile olduklarını belirtti. Kar ve kış demeden burada eylemlerine devam edeceklerini dile getiren Koçhan, "Gelin teslim olun yavrum. Gelin devletimize teslim olun. Siz gelene kadar biz buradayız, bir yere ayrılmayacağız. 7 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Ersin, beni görüyorsan gel teslim ol." dedi.

"DAĞDA KİMİN ÇOCUĞU VARSA GELİP DEVLETİNE TESLİM OLSUN"

Anne Naciye Sönmez Yıldız da oğlunu 15 yaşındayken kandırarak kaçırdıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Biliyorum oğlumu HDP götürdü. Ama oğlumu nerede sattılar onu bilmiyorum. Oğlumu istiyorum, oğlumu onlara bırakmayacağım. Dağda kimin çocuğu varsa gelip devletine teslim olsun. Türkiye'nin evlatlarının orada ne işi var. Çocuklar orada taşta, karda, çamurda sürünüyorlar. Yiyecek bir şey bile bulamıyorlar."

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Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 21'e yükseldi
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