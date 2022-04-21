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Giriş Tarihi: 21.4.2022 10:37

Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu 9 kişi adliyede

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu 9 kişi adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1’i kadın 9 şüpheli bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Takip Timi,İsth.Ks.Amirliği ve Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik 3 ay yaptığı çalışmalar kapsamında belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekipler adreslerde yaptığı aramalarda 3 adet hassas terazi, 7 gram Eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü savcı talimatıyla 'Uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken 1'i kadın 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde karakoldaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya adliyesine sevk edildiler.

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Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu 9 kişi adliyede
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