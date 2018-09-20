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ın kilogramı 245 bin liraya yükseldi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart ın kilogramı 245 bin liraya yükseldi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 16:52
Altının kilogramı 245 bin liraya yükseldi!

piyasasında, en düşük 240 bin, en yüksek ise 245 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 yükselişle 245 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 194 milyon 255 bin 994,62 lira, işlem miktarı ise 801 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 204 milyon 111 bin 510,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış243.250,001.203,00
En Düşük240.000,001.201,00
En Yüksek245.000,001.205,00
Kapanış245.000,001.204,00
Ağırlıklı Ortalama241.476,671.202,80
Toplam İşlem Hacmi (TL)194.255.994,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)801,17
Toplam İşlem Adedi19
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Altının kilogramı 245 bin liraya yükseldi!
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