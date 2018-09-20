Bakan Albayrak, A Para ve A Haber ortak yayınında!

Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturan yeni ekonomi programı açıklandı.

Yeni dönemde Türkiye ekonomisini neler bekliyor?

Kamuda 76 milyar liralık tasarruf ve gelir artışı nasıl sağlanacak?

Başkan Erdoğan'ın ABD'li şirket yöneticileri ile görüşmesinde hangi kararlar alındı?

Doları bahane ederek zam yapan fırsatçılara karşı alınan tedbirler neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak A Haber ve A Para'nın sorularını yanıtlıyor...

Bugün saat 17.00'da A Haber-A Para ortak yayınında.

Bakan Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında