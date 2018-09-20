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Bakan Albayrak, ve ortak yayınında!

Hazine ve Maliye Bakanı bugün saat 17.00’da - ortak yayınında soruları yanıtlıyor

Giriş Tarihi: 20.9.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 16:10
Bakan Albayrak, A Para ve A Haber ortak yayınında!

Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturan yeni ekonomi programı açıklandı.

Yeni dönemde Türkiye ekonomisini neler bekliyor?

Kamuda 76 milyar liralık tasarruf ve gelir artışı nasıl sağlanacak?

Başkan Erdoğan'ın ABD'li şirket yöneticileri ile görüşmesinde hangi kararlar alındı?

Doları bahane ederek zam yapan fırsatçılara karşı alınan tedbirler neler?

Hazine ve Maliye Bakanı ve 'nın sorularını yanıtlıyor...

Bugün saat 17.00'da A Haber-A Para ortak yayınında.

Bakan Albayrak, A Haber ve A Para ortak yayınında

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Bakan Albayrak, A Para ve A Haber ortak yayınında!
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