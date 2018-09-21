76 milyarlık hamle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın da vurguladığı kamuda tasarruf tedbirlerinin detayları Yeni Ekonomi Programı
'yla ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, 2019'da tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerle 76 milyar liralık kamu kaynağı oluşturulacağını açıkladı. Albayrak'ın açıklamalarına göre, bu rakamın 60 milyar TL'si tasarruflardan, 16 milyar TL'si ise gelir artırıcı önlemlerden gelecek. Tasarruf kısmının yarısını da yatırımlar oluşturuyor. MEGA PROJELER DIŞ FİNANSLA YAPILACAK
İhalesi yapılmamış veya ihalesi yapılmış ancak henüz başlamamış projeler askıya alınacak. Mega projeler doğrudan yabancı yatırım yoluyla uluslararası finansman ile yapılacak. YENİ BİNAYA İZİN YOK
Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacak. Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecek. KİT'ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Döner sermayeli işletmeler, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda çalışacak. KAMU MALİYESİ DÖNÜŞÜM OFİSİ
Tasarruf tedbirlerinin uygulanması, yenilerinin eklenmesi ve gelir artırıcı önlemlerin tespiti için diğer bakanlıklardan temsilcilerin de katıldığı Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi kuruldu. Bu ofisle uygulamanın kalıcı hale getirilerek takibi amaçlanıyor. TEŞVİKLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Tüm teşvikler gözden geçirilerek bütçe ve makroekonomik hedeflerle uyumlu hale getirilecek. Geçici kaynaklara karşılık, kalıcı harcamalar oluşturulmayacak. YAPILANDIRMAYA SON
İstisna, muafiyet ve indirimler kademeli olarak kaldırılacak. Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek. Vergi Veri Analiz Merkezi
kurularak tahsilatta etkinlik artırılacak. LÜKS ÜRÜN LİSTESİ GÜNCELLENECEK
LÜKS ve ithal yoğunluğu yüksek ürünler listesi güncellenerek vergi düzenlemesi yapılacak. Özelleştirme portföyünde bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılmasında yeni modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecek. TAPUDA GERÇEK DEĞER ZAMANI
TAŞINMAZ değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak. Tapu harçları ve emlak vergileri gerçek değerler üzerinden alınacak. İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacak. Kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal güvenlik
sistemi yeniden düzenlenecek. Farklı veri kaynaklarını toplayan Vergi Veri Analiz Merkezi'yle kayıt dışı ekonomi önlenecek. ENFLASYON İÇİN YENİ KOMİTE
FINANSAL güvenlik ve istikrarın sürdürülebilmesi için Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulacak. TARIMDA ERKEN UYARI SİSTEMİ
TARIM ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi oluşturulacak. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek. KİRADA ÜFE YERİNE TÜFE DİKKATE ALINACAK
KIRA artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. NEREDEN TASARRUF EDİLECEK?
31 milyar TL Yatırımlar
13.7 milyar TL Teşvikler
10.1 milyar TL Sosyal güvenlik
2.5 milyar TL Mal ve hizmetler
2.7 milyar TL Diğer alanlar