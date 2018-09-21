HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Ayakları yere basan gerçekçi bir program

Ayakları yere basan gerçekçi bir program

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Ayakları yere basan gerçekçi bir program
Erol Bilecik/TÜSİAD: Yeni gerçekçi hedefler içermektedir.
İş dünyası olarak bu hedefler ve Yeni Ekonomik Program'ın başarısı doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz.
Gürsel Baran/ATO Başkanı:
Türkiye dengelenme, disiplin ve değişimi içe ren 3D'li dönemle üretim ekonomisine dönüşecek.
Nail Olpak/DEİK Başkanı: İstikrarı güçlendirmek için dengeli büyüyen, kademeli ve uzun vadeli bir perspektifi hedefleyen, güçlü, ayakları yere basan, gerçekçi bir program açıklandı.
Abdurrahman Kaan/MÜSİAD Başkanı: Çok iyi çalışılmış bir program.
Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz.
Şekib Avdagiç/İTO Başkanı: Yeni Ekonomi Programı'nı ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz. Ekonominin tüm aktörlerinin bu anayasaya sadakatle uyacağından şüphemiz yok.
Ali Kibar/Kibar Holding: İçinden geçtiğimiz ekonomik dalgalanma sürecinde çıkışı sağlayacak biçimde dizayn edilmiş.
Erdal Bahçıvan/İSO Başkanı:
Sabır ve kararlılıkla finansal istikrarı öngörüyor. Başta sanayi sektörümüz olmak üzere tüm kesimler için belirsizliği giderecek
İsmail Gülle/TİM Başkanı:
Hedefler son derece gerçekçi belirlenmiş.
İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günleri, hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla ihracat yaparak aşacağız.
Gökçe Çelik/ QNB Finansbank Başekonomisti: Başta enflasyon olmak üzere genel olarak tahminler gerçekçi.
Tim Ash/BlueBay Asset Management Stratejisti: Tahminler tutarlı ve inanılır. Bence Albayrak OVP testinden geçer not aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayakları yere basan gerçekçi bir program
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN