Erol Bilecik/TÜSİAD:
Yeni Ekonomik Program
gerçekçi hedefler içermektedir.
İş dünyası olarak bu hedefler ve Yeni Ekonomik Program'ın başarısı doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz. Gürsel Baran/ATO Başkanı:
Türkiye dengelenme, disiplin ve değişimi içe ren 3D'li dönemle üretim ekonomisine dönüşecek. Nail Olpak/DEİK Başkanı:
İstikrarı güçlendirmek için dengeli büyüyen, kademeli ve uzun vadeli bir perspektifi hedefleyen, güçlü, ayakları yere basan, gerçekçi bir program açıklandı. Abdurrahman Kaan/MÜSİAD Başkanı
: Çok iyi çalışılmış bir program.
Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz. Şekib Avdagiç/İTO Başkanı:
Yeni Ekonomi Programı'nı ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz. Ekonominin tüm aktörlerinin bu anayasaya sadakatle uyacağından şüphemiz yok. Ali Kibar/Kibar Holding:
İçinden geçtiğimiz ekonomik dalgalanma sürecinde çıkışı sağlayacak biçimde dizayn edilmiş. Erdal Bahçıvan/İSO Başkanı:
Sabır ve kararlılıkla finansal istikrarı öngörüyor. Başta sanayi sektörümüz olmak üzere tüm kesimler için belirsizliği giderecek İsmail Gülle/TİM Başkanı:
Hedefler son derece gerçekçi belirlenmiş.
İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günleri, hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla ihracat yaparak aşacağız. Gökçe Çelik/ QNB Finansbank Başekonomisti
: Başta enflasyon olmak üzere genel olarak tahminler gerçekçi. Tim Ash/BlueBay Asset Management Stratejisti:
Tahminler tutarlı ve inanılır. Bence Albayrak OVP testinden geçer not aldı.