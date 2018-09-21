İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

Kapalıçarşı'da 6,2350 liradan alınan dolar 6,2370 liradan satılıyor. 7,3500 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 7,3520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2610 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3790 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,2640 6,2650 Avro 7,3810 7,3820 Sterlin 8,2800 8,3210 ANKARA ABD Doları 6,2000 6,3000 Avro 7,2900 7,4100 Sterlin 8,0630 8,3620

