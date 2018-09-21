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İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

serbest piyasada dolar 6,2370 liradan, euro 7,3520 liradan güne başladı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 09:58
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

'da 6,2350 liradan alınan dolar 6,2370 liradan satılıyor. 7,3500 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 7,3520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2610 lira, nun satış fiyatı ise 7,3790 lira olmuştu.

ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,26406,2650
Avro7,38107,3820
Sterlin8,28008,3210
ANKARA
ABD Doları6,20006,3000
Avro7,29007,4100
Sterlin8,06308,3620
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İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
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