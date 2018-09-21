Kripto paranın öncüsü Ripple!

Ripple, Cuma günkü işlemlerde güçlü yükselerek kripto paraların kazançlarına öncülük etti. Ripple Labs Inc.'in sunmaya hazırlandığı yeni hizmetine ilişkin iyimserlik, Ocak'tan beri 600 milyar doların üzerinden değer yitiren dijital paraların yükselişinde etkili oldu.

Ripple olarak anılan kripto para XRP'nin gün içi işlemlerdeki kazancı yüzde 22'ye kadar çıktı. Ripple, TSİ 14:05'te yüzde 17.33 artıda 0.4830 dolar civarında işlem gördü. Kripto paranın haftalık kazancı yüzde 70'i aştı.

Bloomberg Galaxy Crypto Endeksi'nin günlük yükselişi yüzde 9.67 oldu.

Diğer dijital paralarda Bitcoin yüzde 5.06 artıda 6,700 dolardan işlem gördü. Ethereum yüzde 8.65 yükselerek 226.7 dolara tırmandı. Litecoin ise yüzde 7.83 değer kazanarak 58.155 dolara geldi.