Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşını tırmandırması beklenen yeni uygulama başkent Washington saatiyle gece yarısından başlayarak uygulamaya kondu.



Çin, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı, 60 milyar dolarlık ABD ürününe vergi uygulayarak karşılık vermeye hazırlandığını açıklamış, ABD Başkanı Trump ise, Çin'in 60 milyar dolarlık vergiyi uygulaması durumunda ABD'nin 267 milyar dolarlık yeni vergi tarifesinin de devreye gireceği uyarısında bulunmuştu.

Peki bundan sonra ne olacak? Küresel ticaret savaşları daha ne kadar sürecek? A Para Araştırma Direktörü Erdoğan Turan, tüm bu konuları A Para ekranında değerlendirdi.

ABD'nin Çin'e uygulayacağı gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi!