Hedef 10 milyar $

Yabancıya konut satışı her yıl rekor kırmaya devam ediyor. Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129.6 artarak 3 bin 866 ev yabancıya satıldı. Türkiye
'de geçen sene yabancılara satılan konut satış adedi 22 bin seviyesinde bulunuyordu. Bu satışlardan 4.6 milyar dolar gelir elde edildi. Yabancıların bu sene ilk yarıda Türkiye'den aldıkları konut sayısı 11 bin 816 adet olurken, ödedikleri tutar ise 2.1 milyar dolara ulaştı. İlk 8 ayda satış rakamının 18 bin 540'a ulaşmasıyla da elde edilen gelir 3 milyar dolara yaklaştı. Hem tutarın azaltılması hem de yapılacak tanıtımlarla yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisinin daha da artacağı ve yıllık 10 milyar dolarlık satış yapılması bekleniyor.