İnşaatçıdan vatandaşlık turu

Müteahhitlerin dört gözle beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Yılbaşından bu yana yabancıya satışta rekorlar kıran konut üreticilerine, geçen hafta Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedelinin 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesi cansuyu oldu. Sektör temsilcileri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerinde yabancıya vatandaşlıkta bedelin 300 bin dolara düşmesini ve işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi için bürokrasinin azaltılmasını talep ediyordu. Bedelin talebin de altına indirilmesi de sektörde hareketlilik yarattı. Hem döviz karşısında TL'nin değer kaybı hem de taşınmaz bedelinin dörtte biri oranda düşürülmesi Türkiye'den ev alacak bir yabancı yatırımcı için büyük avantaj sağlıyor.



TV REKLAMI YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde KONUTDER, GYODER ve İNDER'le birlikte gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcilikleri bu kararın hedef pazarlarda tanıtılması için kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre tanıtım çalışmalarına başlayan sektör temsilcileri Körfez ülkeleri, Irak, İran ve Türk Cumhuriyetler gibi yoğun satışın yapıldığı ülkelere yönelik tanıtım çalışmaları düzenlemeyi hedefliyor. Ayrıca hedef ülkelerde yayın yapan televizyon ve gazetelerde de tanıtım çalışmalarının yapılması gündeme gelecek.

'BİZ HAZIRIZ'

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, yabancıya satış bedelinin 250 bin dolara düşürülmesinin konut satışlarını hızlandıracağını söyledi. Elmas, hükümet önderliğinde hedef pazarlar olan İran, Irak Rusya gibi ülkelere tanıtım yapılacağının altını çizerek, "Çalışmalara başladık. Özellikle gazetelerde ve TV kanallarında bu hadisenin duyurulması lazım" dedi. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise yapılacak tanıtım faaliyetleriyle birlikte 50 bin ila 100 bin yabancıya konut satılabileceğini belirterek, 10 milyar dolarlık satış rakamına ulaşılabileceğini söyledi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise "Yurtdışında temsilcilik açma gibi bir düşüncemiz var. Emlak Konut ve derneklerle de birlikte hareket edebiliriz. İşin maliyeti ve sunumu açısından memnuniyetle oluruz" dedi.



ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kararın ardından şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Yurtdışı tanıtımları yabancıya satış için çok önemli. Faaliyetlerimizi yurtdışı fuarlarda artırmamız gerekiyor. Bakanlık olarak bu tür fuarlara güçlü bir şekilde gideceğiz. Tanıtımı iyi yapmamız gerekiyor. Temsilcilik ofisleri açmamız gerekiyor. Roadshow'lara da çıkılmalı. Bu tür faaliyetlere de öncülük edebiliriz."