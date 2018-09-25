İŞKUR istihdam hedefine bir adım daha yaklaştı!

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Geçen ay 58 bin 603 erkek, 33 bin 681 kadın olmak üzere 92 bin 284 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 762 bin 933 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Geçen yıl 1 milyon 57 bin kişiyi işle buluşturup 1 milyon sınırını aşan İŞKUR, bu yıl sonunda 1 milyon 250 bin kişiyi işe yerleştirmeyi hedefliyor.

İŞKUR’A REKOR BAŞVURU YAPILDI

"İŞLERİN YÜZDE 99,4'Ü ÖZEL SEKTÖRDEN"

İşverenlerce, İŞKUR'a geçen ay 186 bin 886 iş ilanı verilirken, ocak-ağustos döneminde verilen iş ilanları 1 milyon 691 bin 331'e ulaştı. Açık işlerin yüzde 99,4'ü özel sektörden geldi.

Kuruma kayıtlı işsiz sayısı ise geçen ay itibarıyla 2 milyon 751 bin 845 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48'i erkek, yüzde 52'si kadınlardan oluştu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 34'ünün 15-24 yaş grubunda olması dikkati çekti.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İSTİHDAMI ARTIRIYOR

"366 BİN 337 BİREYSEL GÖRÜŞME YAPILDI"

İŞKUR tarafından meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alanlar ile meslek değiştirmek isteyenlere de iş danışmanlığı boyutunda hizmet sunuluyor.

Bu kapsamda, geçen ay Kurum personelince iş arayanlarla 366 bin 337 bireysel görüşme gerçekleştirildi, 278 okul ziyaret edildi.