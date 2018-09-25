İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1320 liradan, euro 7,2090 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,1300 liradan alınan dolar 6,1320 liradan satılıyor. 7,2070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,2090 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2780 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0910 6,0920 Avro 7,1650 7,1660 Sterlin 7,9720 8,0120 ANKARA ABD Doları 6,0600 6,1200 Avro 7,1000 7,1800 Sterlin 7,8150 8,0410