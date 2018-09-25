HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

Serbest piyasada ne kadar oldu? fiyatı kaç TL? İşte serbest piyasada dolar ve euro fiyatları!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 09:53
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

serbest piyasada 6,1320 liradan, 7,2090 liradan güne başladı.

'da 6,1300 liradan alınan dolar 6,1320 liradan satılıyor. 7,2070 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,2090 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1590 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2780 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,09106,0920
Avro7,16507,1660
Sterlin7,97208,0120
ANKARA
ABD Doları6,06006,1200
Avro7,10007,1800
Sterlin7,81508,0410
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN