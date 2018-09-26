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ABD'li borsayla ortaklık bitti!

ABD'li borsa işletmecisi 'ın 'daki yüzde 7'lik payı 'na (TVF) geçti. Yeni ortaklık yapısında Nasdaq'ın payı sıfırlanırken, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) payı ise yüzde 80.6'ya yükseldi.

REUTERS Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 16:29
ABD'li borsayla ortaklık bitti!

'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Borsa istanbul'da yüzde 7 olan ABD'li borsa işletmecisi payı yeni ortaklık yapısında sıfırlandı, 'nun (TVF) payı ise yüzde 80.6'a yükseldi.

Nasdaq'ın geçtiğimiz yıllarda aldığı payların Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçtiği görülüyor. Konuya yakın iki kaynak söz konusu değişiklik ile ilgili olarak Nasdaq ile yapılan ortaklık sözleşmesinde şirkete çıkış opsiyonu tanındığını ve Nasdaq'ın bu opsiyonu kullanmış olabileceğini ifade etti.

Borsa İstanbul'dan önemli açıklama

'ÇIKIŞ OPSİYONU VARDI'

Reuters'e bilgi veren konuya yakın üst düzey bir kaynak, ortaklık yapısında görülen bu değişikliğin nedeni ile ilgili olarak, "Nasdaq ile yapılan anlaşmada bir çıkış opsiyonu vardı. Bu kullanılmış olabilir" dedi. Konuya yakın bir başka kaynak da, "Nasdaq'ın opsiyonunu kullanacağı söyleniyordu, bununla ilgili resmi bir duyuru biz de görmedik ama bu değişiklik bu satışın gerçekleştiğini gösteriyor" diye konuştu.

İŞTE YENİ ORTAKLIK YAPISI

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ABD'li borsayla ortaklık bitti!
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