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geliyor!

Eğitim Programı'nın protokolü imzalandı.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:02
Genç Çiftçi Akademisi geliyor!

Eğitim Programı'nın protokolü imzalandı.

Ziraat Bankası tarafından geliştirilen ve banka, kamu, özel sektör işbirliğine dayanan Çiftçi Akademisi'nin eğitim programıyla gençler tarım alanlarıyla buluşacak, istihdam ve iş alanları artacak.

Projeyle birlikte eğitimli ve bilinçli çiftçilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Üretim konusuyla ilgili teknik bilgisini arttırmak, mevcut tarımsal işletmesini büyütmek, veya geliştirmek isteyenler projeye katılmak için başvuru yapabilecek.

Genç çiftçi Akademisi geliyor!

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