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İşte nda son durum!

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 238 lira seviyelerinde dengelendi. 238 lira, 383 lira ve 1.589 liradan işlem görüyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 10:09
İşte altın fiyatlarında son durum!

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 240,6 liraya kadar yükselen , günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 primle 238,0 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 238,0 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 383 lira, da 1.589 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda 1.200,2 dolardan işlem görüyor.

UZMANLAR NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Memiş, piyasaların Fed'in politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentisini fiyatladığını belirterek, "Fed'in faiz kararı piyasalar tarafından önceden satın alındığından emtia fiyatlarında sert dalgalanmalar beklemiyoruz. Ons altında 1.187-1.207 dolar bandı geçerliliğini koruyor. Biz, dar bant aralığına sıkışmış olan altının ons fiyatında düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Fed'in faiz kararından sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları emtia fiyatlarını destekleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kurunun altının gram fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 235 liranın destek, 240 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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İşte altın fiyatlarında son durum!
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