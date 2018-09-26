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'tan şube atağı

Genel Müdürü Yıldırım, "Bu yıl da ta ilk 20'de olan illerimizde şube ve irtibat büroları açmaya devam edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 11:08
Türk Eximbank'tan şube atağı

Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Yeni Ekonomi Programı'nda da () yer alan nın şube sayısının artırılması hedefine ilişkin, "Bu yıl da ta ilk 20'de olan illerimizde şube ve irtibat büroları açmaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine, geçen yıla 3 şubeyle başladıklarını, bugün itibarıyla 12 şube ve 14 irtibat bürosuyla faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yaptıkları işin doğası gereği reel sektörün içinde şube ve irtibat bürolarının çalıştığını belirten Yıldırım, "Bu şubelerimizin önemli bir kısmını ihracatçı birliklerinin içinde, diğerlerini ticaret ve sanayi odalarıyla organize sanayi bölgelerinde açtık." diye konuştu.

Türk Eximbank'ın ihracatçılarla artık doğrudan çalıştığını vurgulayan Yıldırım, "Bu yıl da ihracatta ilk 20'de olan illerimizde şube ve irtibat büroları açmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"İHRACATÇILARI FONLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yıldırım, bankanın YEP'te kendine anlamlı bir yer edindiğine işaret ederek, artırılan öz kaynaklarıyla ihracatçıları yurt içi ve uluslararası imkanlardan daha fazla yararlandırmaya ve ihracat artışının üzerinde, uygun maliyetlerde fonlamaya devam edeceklerini dile getirdi. Bankanın vadelerinin kısa olduğuna ilişkin kimi değerlendirmeler olduğunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, geçen yılın haziran ayında 5 yıllık, temmuz ayında da 6 yıldan 10 yıla kadar vadesi olan 2 ilave program açtıklarını bildirdi.

İhracatçıların vadeler konusundaki taleplerini yakından bildiklerini anlatan Yıldırım, "Gelecek dönemde de gerek işletme gerek yatırım kredisi olsun talepleri karşılamak için fonlamayı artırmaya çalışacağız." dedi.

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Türk Eximbank'tan şube atağı
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