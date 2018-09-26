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, bilgi ekonomisi ve 5G

Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin bugünkü yazısında, Yeni , bilgi ekonomisi ve 5G konularına değindi. Alkin, "Yeni Ekonomik Program'ın () 'dengeleme-disiplin' dönemi tamamlandıktan sonra geçilecek olan 'üretim ve ta yüksek katma değere odaklı değişim' dönemi, 'yi 'orta gelir tuzağı'na düşme riskinden kurtarmak adına, gerçek manada bir 'bilgi ekonomisi' hamlesine odaklanmayı gerektiriyor" dedi.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 11:45
YEP, bilgi ekonomisi ve 5G

KEREM ALKİN'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'nin yeni yasama döneminde hızla hayata geçirilebilecek 'bilgi ekonomisi'ne dayalı yeni bir 'bilim-teknoloji-inovasyon' ekosistemi yasası, genel kurulda onaylandıktan sonra, 'yi 2023, 2053, 2071'e taşıyacak tarihi bir zihinsel dönüşüm için yol haritası netlik kazansa da, bu zihinsel dönüşümün teknik altyapısına dönük olası tıkanma, Türkiye'yi önümüzdeki 10 yıl içerisinde küresel rekabette ulaşabileceği seviyenin gerisinde bıraktıracaktır.

Bu noktada, 5G teknolojisinin nasıl okunduğu, nasıl algılandığı ve 5G teknolojisinin başarısı adına, Türkiye'nin ne düzeyde bir ulusal geniş bant altyapısına sahip olması gerektiği iyi okunmalı, iyi analiz edilmeli ve üzerinde çalışılmalı. Her şeyden önce, Türkiye 5G teknolojisine insanlar akıllı cihazlarıyla daha rahat konuşsun, daha kolay sohbet etsin, daha kolay sosyal paylaşım yapsın, müzik indirsin, daha hızlı video, dizi seyretsin diye geçtiğimiz zannediliyor ise, vahim bir hatanın eşiğindeyiz demektir.

'in 'değişim' dönemi, tarımda, sanayide ve hizmetler sektöründe üretim ve ın katma değer odaklı bir sürece dönüşmesini tanımlıyor ise, bunun özü 'bilgi ekonomisi'ne dayalı bir ekosistemin oluşturulmasıdır. Böyle bir ekosistem ise, akıllı teknolojilere dayalı, 5G teknolojisiyle güçlendirilmiş, Türkiye sathında 1.3 milyon kilometrelik bir fiber optik, ulusal geniş bant ağını gerektiriyor. Ha, bizim derdimiz salt aramızda daha hızlı sohbet edip, video paylaşmak ise, sakın ola 5G'ye geçmeyelim.

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