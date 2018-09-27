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Birlikte düzlüğe çıkarız İSO toplantısına katılan İş Bankası Genel Müdürü Bali, sanayicilerin bankalara yönelik eleştirilerine yanıt verdi: Ülke zor zamanlardan geçiyor. Karamsarlığa kapılmadan hep beraber ekonomiyi düzlüğe çıkarabiliriz. Ne zafer sarhoşluğu ne moral çöküntüsü içinde olmalıyız

Giriş Tarihi: 27.9.2018