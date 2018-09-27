Borsa İstanbul’da teknik arıza

Borsa İstanbul
'un teknolojik altyapısı dün arıza yaptı. Arıza sonucu endekste ilk seansta işlem yapılamadı. Borsa İstanbul yönetimi konuyu incelemeye aldı. Altyapı teknolojisini kuran ABD'li Nasdaq'ın da Borsa İstanbul'daki payını sıfırladığı belirtildi. Borsa kaynakları, Nasdaq'ın çıkış opsiyonu hakkını kullanmış olabileceğini söyledi. Nasdaq 2013'te Borsa İstanbul'a yüzde 5 pay ile ortak olmuş, daha sonra bunu yüzde 7'ye yükseltmişti. TEKNOLOJİ ABD'LİLERİN
Borsa İstanbul 2014'te ABD'li Nasdaq ile teknoloji transferi anlaşması imzalamıştı. Bu teknolojik dönüşüm kapsamında Genium INET isimli bir yazılım satın alınmıştı. O dönemde Nasdaq ile yapılan anlaşma çok tartışılmıştı. Anlaşmayı yapan ekibin büyük bölümü de FETÖ soruşturmalarıyla görevden alınmıştı. VERİ AKIŞINDA SORUN OLDU
Borsa İstanbul teknik arızayla ilgili dün akşam saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, veri akışında yaşanan sorunun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığı ve herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığı duyuruldu. Açıklamada, yaşanılan benzer problemlerin küresel borsalarda zaman zaman oluşabildiğine dikkat çekilerek ileriye dönük olarak gereken tedbirlerin alınmaya devam edileceği belirtildi.