Dolarını bozduran gurbetçi Büyükyalı’ya koştu

Emlak Konut
güvencesiyle, Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, İstanbul Kazlıçeşme sahil yolunda inşaatı devam eden Büyükyalı Projesi'nde sona yaklaşıldı. Haziran 2019'da konut teslimlerin yapılacağı projede yaşam ise Eylül 2019'da başlayacak. İnşaatta sona yaklaşmalarıyla satışların arttığını belirten Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık
, özellikle geliri döviz olan kesimin son dönemde harekete geçtiğini ifade etti. Yurtdışında yaşayan Türklerin projelerinden ev aldığını belirten Akbalık, "1 milyon euro fiyatla baktığı ev 650 bin euro olunca vatandaş alıma geçti. Almanya
, Hollanda, Belçika ve İngiltere'den ev alanlar oldu. Türkiye
'deki fırsatları anlatarak yeni bir pazar yarattık" dedi. KÖPRÜYÜ YARILADIK
Projelerinin hem konumu hem de yeni ulaşım yatırımlarıyla öne çıktığını söyleyen Akbalık, "Büyükyalı'yı, sahil şeridine direkt bağlayan köprümüz yarılandı. Kısa süre içinde, sakinlerimizi birkaç adımda denize ve 30 kilometrelik kesintisiz sahil şeridine bağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükyalı sahil yolu olarak da adlandırılan Kennedy Caddesi
'ne direkt bağlanan tek proje. Caddeyi köprünün altına taşıma çalışmaları 1 ay içinde tamamlanacak. Proje sakinleri Kennedy Caddesi üzerinden, doğrudan Büyükyalı'nın otoparkına ulaşacak" dedi. Yılın ilk yarısında Emlak Konut projeleri arasında 234. 9 milyon lira ile ciro rekortmeni olduklarını hatırlatan Akbalık, "Satışa çıktığımız 2016 yılından bu yana toplam ciromuz 1.4 milyar lira oldu" dedi. Akbalık, projenin 4 etaptan oluştuğunu söyledi. BU ÜLKE TÜM SORUNLARI AŞAR
SEKTÖRÜN inişli çıkışlı bir dönemden geçtiğini belirten Ahmet Akbalık, "Kamu ve özel sektör üzerine düşeni yaparsa tüm zorluklar aşılır. 2019'un ilk yarısı biraz zorlu geçebilir. Ama ben atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.