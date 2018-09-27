HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > İşte altın fiyatlarında son durum!

İşte nda son durum!

ın gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 235,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen , günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 234,4 liradan tamamladı. Gram altın 235,3 lira, 379 lira ve 1.572 liradan işlem görüyor

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 10:20
İşte altın fiyatlarında son durum!

ın gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 235,3 liradan işlem görüyor. 'da 379 lira, da 1.572 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.195,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırdığını kaydetti.

ALTINDA AGRESİF DALGALANMA OLMADI

Fed'in faiz kararının piyasalar tarafından önceden fiyatlandığı için nda agresif dalgalanmalar yaşanmadığını ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatı 230-240 lira bant aralığına sıkışmış durumda. Altın fiyatlarının yön belirleyebilmesi için yeni haber akışlarına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons ve gram fiyatının yatırımcısına alım fırsatı verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve almış olduğu kararlar, hem finans hem de jeopolitik anlamda piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Ticaret savaşları, yaptırım kararları, ekonomik saldırılar ve savaş tehditleri bunlardan bazıları. Bu sebeple risk algısının artması, güvenilir liman olarak altın talebini artırabilir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte altın fiyatlarında son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN