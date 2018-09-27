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İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

İstanbul serbest piyasada 6,1270 liradan, 7,1920 liradan güne başladı. Dolar/TL'de teknik açıdan 6,05'in aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, 6,1550 ve 6,2250'nin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 10:03
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

Kapalıçarşı'da 6,1250 liradan alınan 6,1270 liradan satılıyor. 7,1900 liradan alınan nun satış fiyatı ise 7,1920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1070 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1700 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,12006,1210
Avro7,17407,1750
Sterlin8,01708,0570
ANKARA
ABD Doları6,09006,1600
Avro7,11007,2000
Sterlin7,85208,1140

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 6,1210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 artışla 7,1820'den, sterlin/TL ise yüzde 0,04 değer kazancıyla 8,0605'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,31 azalışla 1,1705 ve dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 94,56 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı ekonomi güven endeksi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 2. çeyrek büyüme verileri başta olma üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,05'in aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, 6,1550 ve 6,2250'nin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
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