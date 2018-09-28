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’da Prof. Arıcan dönemi

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Borsa İstanbul’da Prof. Arıcan dönemi
'un dün gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Erişah Arıcan başkan seçildi. Borsa 'un Genel Müdürü Murat Çetinkaya'nın görevini sürdürmesine karar verilirken, Zafer Sönmez, Ertuğrul Altın ve Fahrettin Altun bağımsız yönetim kurulu üyesi, ve Cem Demiroğlu da yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. 1 Nisan 2016'da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Arıcan, 12 Eylül'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştı. Arıcan, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu Üyeliği görevini sürdürüyor.
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Borsa İstanbul’da Prof. Arıcan dönemi
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