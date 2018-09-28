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Bu hafta kazandırdı, altın ve kaybettirdi

Haftalık bazda İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,01 değer kazanırken, altın yüzde 4,93, avro yüzde 5,65 ve dolar da yüzde 4,28 değer kaybetti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 19:01
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.637,70, en düşük ise 97.781,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,01'lik artışla 99.956,90 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,93 azalarak 229,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,90 azalışla 1.533,00 liraya düştü. Geçen hafta sonu 394,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 375,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,28 değer kaybederek 6,0230 liraya, avro da yüzde 5,65'lik azalışla 6,9750 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46, yatırım fonları da yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
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