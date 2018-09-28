Çalkantılı dönemin üstesinden geleceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
'nin Amerika ile olan siyasi ve ticari ilişkilerinin geleceğine umutla baktığını belirterek, "Bugüne kadar pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir" dedi.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York
'ta Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansı'nda 400 civarında Türk ve Amerikalı işadamlarıyla buluştu. Erdoğan, şu mesajları verdi: PEK ÇOK BADİRE ATLATTIK:
Son birkaç yıldır FETÖ, Suriye, terörle mücadele, Kudüs, yaptırımlar ve ekonomi alanında mevcut yönetim ile yaşadığımız fikir ayrılıklarının Türk-Amerikan ilişkilerini test ettiği bir gerçektir. Bugüne kadar pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir. Amerika Birleşik Devletleri ile yakın dostluğumuzun, yönetimlerin tarzından bağımsız olarak, bu süreci de fırsata çevireceğine yürekten inanıyorum. İLK KARAR TÜRKİYE LEHİNE DTÖ'NÜN KARARI LEHİMİZE:
Türkiye menşeli muhtelif çelik ve alüminyum ürünlerine karşı başlatılan ilave gümrük vergileri sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurduk. Haksız rekabetin önlenmesi için başlattığımız hukuki süreçte ilk ara karar Türkiye'nin lehine çıktı ve tezlerimizin hemen hepsi kabul edildi. KENDİ ŞİRKETİMİZ GİBİ GÖRDÜK:
Türkiye'de yatırım yapan uluslararası şirketlerin hepsini de kendi şirketimiz olarak gördük. Türkiye, serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecek. TİCARET SAVAŞLARININ KAZANANI YOKTUR
Başkan Erdoğan, "Amerika ile olan ilişkilerimizin geleceğine umutla bakıyoruz. Tarih bize şunu açık ve net bir şekilde göstermiştir. Savaşın, bilhassa ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Tek taraflı alınan her karar mukabili ile karşılık bulur. Bu tavır, hem ticari hem siyasi alanda kaybet-kaybet denkleminin oluşmasını sağlayacaktır. Halbuki biz hep kazan-kazan ilkesinden yanayız" dedi.