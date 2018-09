Gelecek 12 ayda özel sektörde kur riski yok

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AK Parti hükümetlerinin, son 16 yılda tüm vaatlerini yerine getirdiğini ve bu geleneğin devam edeceğini belirterek, "Türkiye öngörülebilir gelecekte doğru yolda ilerleyecek ve ekonomide daha önemli adımlar atılacak" dedi. 9. Türkiye Yatırım Konferansında konuşan Bakan Albayrak, bankaları desteklemek için her türlü seçeneğe sahip olduklarını, ayrıca gelecek 12 ayda özel sektörde döviz riskinin görünmediğini kaydetti. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Albayrak, Türkiye'de ilk kez orta vadeli ekonomik programa, iş dünyasından akademisyenlere kadar ilgili tüm tarafların katkı sağladığını, bu sayede gerçekçi bir program oluşturulduğunu söyledi.Bakan Albayrak, YEP'in üç ana başlığı kapsadığını vurgularken, bunları dengelenme, disiplin ve dönüşüm olarak sıraladı. Özellikle değişim ile ilgili yeni bir birim kurduklarını aktaran Albayrak, "Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek" dedi.Döviz açığı meselesini, yerli para birimleriyle ticaretimizi geliştirerek, sıfıra yakın seviyeye düşüreceğiz. Bu süreçte mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Savaş ve çatışmanın kazananı yoktur. Barış ve iş birliğinin kazananı ise tüm dünya olacaktır. Türkiye'nin mücadelesi her alanda iş birliğinin devam etmesidir. Bu mücadelemize Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcilerinden güçlü destek bekliyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceğine ve potansiyeline güvenmeyi sürdürmenizi istiyoruz.Son dönemde yaşananlar kriz değil, dengeleme işareti olarak görülmelidir, manipülasyon, spekülasyon olarak görülmelidir. Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı, ülkemizin geleceğine dair önemli bir yol haritasıdır. Bu programla bir taraftan ekonomik büyümemizi daha itidalli bir şekilde sürdürürken, aciliyeti olmayan bazı projeleri geri çekerek, kamu maliyesine yük oluşturan açıkları büyük oranda kapatacağız.