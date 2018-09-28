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İşte nda son durum!

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 227,9 lira seviyelerinde dengelendi. 227,9 lira, 367 lira ve 1.523 liradan işlem görüyor

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 10:40
İşte altın fiyatlarında son durum!

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen , günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 228,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 227,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 367 lira, da 1.523 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.182 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta boyunca baskı altında kalan nın yatırımcısını üzdüğünü belirterek, "Kısa vade için altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatında 220-240 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya'da işsizlik ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyledi.

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İşte altın fiyatlarında son durum!
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